Bologna, Thiago Motta: «I protagonisti sono i ragazzi in campo»

Le parole di Thiago Motta, tecnico del Bologna, in conferenza stampa a seguito della vittoria in rimonta sul Torino

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino. Di seguito le parole del tecnico del Bologna.

LA PARTITA L’HA VINTA LUI CON I CAMBI – «Non sono daccordo, perché tutto quello che abbiamo fatto oggi è una conseguenza di ciò che è stato fatto durante la settimana, ma non io, i ragazzi. Il Torino è una squadra difficile da affrontare. nel primo tempo abbiamo cercato di essere all’altezza dei duelli, abbiamo cercato di rispondere alla loro intensità e quelli che sono entrati l’hanno alzata ancora di più. Abbiamo saputo sfruttare il momento di stanchezza degli avversari. Oggi hanno fatto bene quelli in campo e quelli che sono entrati. La ripresa di Soriano, Vignato e Orsolini non è un caso: c’è una sana competizione tra i ragazzi che li sta facendo crescere. Questa per me è una soddisfazione enorme. Io sono li per aiutarli, ma i protagonisti sono loro».

PAROLE DI JURIC – «Io devo solo ringraziarlo, perché quando sono arrivato ero in difficoltà. Quando sono arrivato a Genoa c’era un centrocampista che trasmetteva qualcosa di diverso a tutti gli altri. E’ stato grazie a un ragazzo come lui che sono riuscito ad arrivare dove sono arrivato. E oggi si vede nel modo che ha di allenare la sua squadra».

ORSOLINI DIROMPENTE – «Si, come Soriano e Lykogiannis. Oggi tutti quelli che sono entrati hanno alzato il livello della squadra, perché hanno messo in campo la giusta energia e hanno voluto dare continuità a quello che stava facendo la squadra».