Bologna, Thiago Motta: «Inter? È presto dire che è tagliata fuori dalla lotta scudetto»

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro l’Inter.

MOMENTO – «È vero che abbiamo poco tempo, speriamo di continuare a mangiare. Ora con questa tecnologia avanzata riusciamo grazie ai video capire come attaccare e difendere contro l’Inter, faremo la nostra partita. È presto dire che è tagliata fuori dalla lotta scudetto. Può competere in europa e in campionato».

INTER – «Rappresenta per me una bella esperienza e grandi ricordi, ma voglio che ci giochiamo la nostra partita dobbiamo essere concentrati e determinati. Dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare».