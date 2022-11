Bologna, Thiago Motta: «Mi sento fortunato ad avere questo gruppo»

Le parole di Thiago Motta dopo la vittoria contro il Torino: «Questo è il nostro Bologna con un solo obiettivo, dare gioia alla nostra gente»

Thiago Motta ha parlato a Sky dopo la vittoria del Bologna sul Torino. Di seguito le sue parole.

SQUADRA – «Mi sento fortunato perché sono arrivato in un gruppo di ragazzi fantastici. Mi hanno aiutato dal primo minuto, hanno dimostrato un grande cuore e diventa più facile lavorare in queste condizioni. Questo è il nostro Bologna con un solo obiettivo, ossia di dare gioia alla nostra gente che lavora durante la settimana e viene allo stadio a vivere un momento di divertimento. Mi dà una soddisfazione enorme vedere i ragazzi lavorare insieme e aiutarsi, è questa la grande soddisfazione per un allenatore. Questa è la strada giusta, dobbiamo continuare così».

ORSOLINI RENDE MEGLIO A PARTITA IN CORSO – «Lui si impegna tantissimo in allenamento, ma anche Aebischer. Oggi aveva compiti non facili perché doveva aiutare anche in difesa. Alla fine è merito di entrambi, tutti e due hanno lavorato bene e sono contento per entrambi perché cresceranno insieme. In questo momento Orsolini è in forma, sorride con i compagni, lavora bene anche in fase difensiva. Fa parte di un gruppo che sta crescendo e quando lo vedo così è una soddisfazione anche per me».

SECONDO TEMPO – «Ci sono dei momenti nella partita. Nel primo tempo le squadre avevano più energia e la difesa del Torino era molto solida perché prende pochi gol. Noi abbiamo giocato come dovevamo, non era facile né per noi nè per loro. Nella ripresa a partita si è aperta di più, noi abbiamo proseguito a giocare e con più spazi i giocatori entrati hanno approfittato della stanchezza avversaria. Sono felice perché la partita si vince in 90 e passa minuti».