Bologna Torino, allo Stadio Renato Dall'Ara il match per la nona giornata di Serie A

Alle 20:45, lo Stadio Dall’Ara ospita una sfida di Serie A con vista sull’Europa: il Bologna di Vincenzo Italiano riceve il Torino di Marco Baroni per la nona giornata di campionato. I rossoblù, quinti a quota 14 punti, cercano la vittoria casalinga per consolidare la loro posizione, dopo il recente pareggio (non senza polemiche) contro la Fiorentina. I granata, invece, arriva con il morale alle stelle. I granata sono reduci da due vittorie consecutive contro Napoli e Genoa, che hanno rilanciato le loro ambizioni europee dopo un avvio difficile. Sarà un interessante confronto tattico tra la manovra del Bologna e la grinta dei piemontesi, con tre punti fondamentali in palio per la corsa verso le posizioni a ridosso della parte più nobile della classifica. Vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Bologna Torino.

Nulla da segnalare dalla moviola in questo primo tempo di Bologna Torino, l’arbitro non ha commesso particolari imprecisioni, agevolato dalla penuria di azioni da gol particolarmente ostiche o di difficile lettura. I padroni di casa hanno mantenuto il pallino della partita, ma l’occasione più nitida (traversa di Adams) capita ai granata, bravi a sfruttare a ripartire in contropiede non appena possibile.

🔴45′ – Fine primo tempo di Bologna Torino

44′ – Tanti errori in impostazione del Torino: cresce il Bologna

41′ – Ultimi minuti di primo tempo, copione che fino a questo momento sembra ripetersi

40′ – Buon lavoro dei due centrocampisti granata Casadei e Ilic. Metronomi in mezzo al campo

35′ – Il tema tattico della gara sembra chiaro: il Bologna gioca e gioca meglio, ma pecca di precisione quando si tratta di concludere a rete. Il Torino difende bene ed è bravo a ripartire con tanti uomini in contropiede

26′ – Occasione Bologna: ci prova Bernardeschi da lontano, Paleari si immola – bene – e sventa la minaccia

24′ – Traversa Torino: Adams approfitta di un’errore della difesa avversaria, la sua conclusione colpisce in pieno la traversa

17’ – Torino in contropiede: sembra questa la mossa dei piemontesi per rispondere alla manovra – prolungata – degli avversari

14’ – Baroni coordina i suoi: il tecnico travalica spesso il limite della sua area tecnica per telecomandare i calciatori

12′ – Si fa rivedere il Torino: buon fraseggio dei granata; difende con ordine il Bologna

10′ – Bernardeschi coordina la manovra della squadra di Niccolini. E’ lui il più cercato

5′ – Ritmi molto bassi in questi primi cinque giri di orologio di Bologna Torino

3′ – Il Bologna imposta: i padroni di casa sembrano tenere il ritmo del gioco in questo avvio

🔴1′ – Inizia Bologna Torino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Orsolini, Freuler, Castro, Rowe, Heggem, Casale, De Silvestri, Dominguez, Miranda, Sulemana, Fabbian. Allenatore: Niccolini.

Torino (3-5-1-1): Paleari; Tameze, Maripán, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Gineitis, Lazaro; Ngonge; Adams. A disposizione: Popa, Siviero, Masina, Ilkhan, Vlasic, Anjorin, Simeone, Dembele, Asllani, Biraghi, Ismajli, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni.