Bologna, Ulivieri ammonisce: «Ibra? Solo se ha forza e voglia»

Renzo Ulivieri ha parlato durante l’evento “Calcio, un gioco da ragazze” della suggestione Ibrahimovic al Bologna. Queste le parole del presidente dell’AIAC.

IBRAHIMOVIC – «Se il Bologna va alla ricerca di un grande nome, il suo è quello giusto, ma si deve vedere se Ibra ha ancora la forza e la voglia: la situazione del Bologna attuale non è facile, deve riportare entusiasmo, anche se intorno alla squadra c’è molto affetto, grazie a tutto quello che Mihajlovic ha creato con la squadra e la società. Ibra come Baggio? Era un’altra epoca. Al tempo Baggio era la ciliegina sulla torta, non eravamo neppure in difficoltà, oggi c’è necessità di un giocatore di livello».