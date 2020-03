Bonaventura Milan, sarà addio: quattro big lo vogliono

Bonaventura lascerà il Milan al termine della stagione: Lazio, Fiorentina, Roma e Napoli pronte a darsi battaglie

Giacomo Bonaventura non rinnoverà il proprio contratto, in scadenza nel giugno 2020, e lascerà il Milan al termine della stagione. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport, che annuncia una vera e propria bagarre sul mercato per il centrocampista rossonero.

Il classe ’89 è corteggiato da Lazio, Fiorentina, Roma e Napoli, pronte a darsi battaglia per assicurarsi le sue prestazioni.