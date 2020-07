Bonazzoli: «Voglio mangiare l’erba per la Sampdoria»

Federico Bonazzoli, attaccante della Sampdoria, commenta la vittoria sul Parma: «Con Quagliarella ci siamo parlati prima del gol»

Federico Bonazzoli, autore della rete del 3-2 per la Sampdoria, commenta ai microfoni del media ufficiale blucerchiato la vittoria contro il Parma.

MANGIARE L’ERBA – «Andiamoci piano, io quando entro cerco sempre di dare il mio contributo. Questa è la prima cosa. Mi sento un privilegiato quando il mister mi fa alzare dalla panchina, perché posso giocare per me e per chi non ne ha l’opportunità. L’ho detto: voglio mangiare l’erba e aiutare la squadra».

QUAGLIARELLA – «Godiamoci questa vittoria. Con Quagliarella ci eravamo parlati qualche secondo prima del gol, caso vuole che da una combinazione tra noi poi sia nato il vantaggio. Lo ripeto sempre: Fabio è un campione e ha sempre un consiglio giusto».

BILANCIO – «Se questa è la mia migliore versione? Mi mancano tante cose per crescere, devo migliorare ancora tanto. La stagione è stata positiva per me in questi ultimi tempi, ma posso crescere molto. Piedi per terra, devo farmi trovare pronto per me e per la squadra: ho fame di gol e vittorie, farò il possibile per continuare così».