Boniek: «Juventus appagata rispetto al passato»

Boniek, l’ex calciatore della Roma ha analizzato la stagione di Juventus e Inter fino a questo momento

L’ex giallorosso Zbigniew Boniek, ai microfoni di Centro Suono Sport, ha parlato di Juventus e Inter. Ecco le sue parole.

«La Juventus mi dà l’impressione di essere un po’ appagata rispetto agli altri anni. Non vedo la voglia di giocare e la superiorità dimostrata negli ultimi anni, ma resta sempre una squadra difficile da battere. L’Inter è una bella squadra, però quando vedo i nerazzurri penso ad un pugile che inizia i primi tre round alla grande e poi cala nella ripresa: l’Inter entra in campo come se dovesse fare 7-8 gol, poi però cala drammaticamente. Detto questo, Conte ha fatto un ottimo lavoro».