Boniek: «Milik è in forma, spero che possa trovare un accordo col Napoli»

Zbigniew Boniek spera in una risoluzione del conflitto fra il Napoli e Arkadiusz Milik. Questo il suo commento.

Il presidente della federcalcio polacca Zbigniew Boniek è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio anch’io sport commentando la situazione di Arkadiusz Milik al Napoli. Ecco le sue parole.

ACCORDO – «Milik è in forma ed è carico, vorrebbe giocare. Spero che possa trovare col Napoli un accordo intelligente. Litigare non serve mai a nessuno nella vita, io posso dire solo questo. Deve iniziare a giocare, almeno da gennaio, perché altrimenti andare all’Europeo diventa difficile. Credo che Arek debba ricordarsi che negli ultimi anni il Napoli gli è stato vicino durante gli infortuni, questa è solo una questione di soldi come sempre».