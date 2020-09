L’Hellas Verona punta Kevin Bonifazi per sostituire Marash Kumbulla: il difensore albanese sta per trasferirsi alla Roma

L’Hellas Verona ha messo gli occhi su Kevin Bonifazi per sostituire il partente Marash Kumbulla in vista della prossima stagione. Il difensore albanese è in procinto di trasferirsi alla Roma.

Come riportato da Sky Sport, potrebbe essere Bonifazi il prescelto dal club gialloblù. Contatti avviati con la Spal.