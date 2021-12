Boninsegna: «Juventus, punta su Icardi. Champions possibile»

Roberto Boninsegna, ex attaccante della Juventus, ha analizzato in esclusiva per Juventusnews24 il momento bianconero

Roberto Boninsegna, ex attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di juventusnews24.com. Ecco le sue dichiarazioni.

CHAMPIONS LEAGUE – «Parto col dire che questi sorteggi sono stati una pagliacciata, sarebbero da cacciare via tutti gli incapaci nella UEFA. Una roba che non fanno neanche i dilettanti. In ogni caso, a questo punto, mi pare sia una Champions League molto strana, alcune squadre sono state favorite dal secondo sorteggio e altre un po’ più penalizzate. Se la Juve però resta questa non ha alcuna possibilità di vittoria. Ci sono le squadre inglesi, le spagnole ed il Bayern Monaco, le squadre italiane ormai sono più da zona B europea».

ICARDI – «Sarebbe un prima mossa giusta, io uno come Icardi lo prenderei subito. A Parigi non gioca, ma è un attaccate che i suoi gol li ha sempre fatti. Ora fa la riserva in un Psg che vincerà probabilmente tutto. Icardi alla Juve sarebbe quindi un ottimo acquisto».

SCUDETTO – «Per me le più avvantaggiate in questo momento sono due: Inter e Atalanta. Il Milan, dopo un ottimo inizio, si trova in fase calante, mentre il Napoli sta vivendo un momento di vera e propria crisi. Queste sono le quattro squadre che ovviamente si contenderanno il campionato, ma le più avvantaggiate sono le nerazzurre».

