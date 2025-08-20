Bonny si racconta: «Con l'Inter voglio crescere e vincere. Su Chivu vi svelo questa cosa» - Calcio News 24

Inter, Bonny si racconta: «Fatica, adattamento e un inizio che mi piace». La situazione attuale

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport è stata pubblicata una lunga intervista ad Ange-Yoan Bonny, nuovo attaccante dell’Inter, arrivato dal Parma. Il giovane francese ha raccontato le sue prime settimane in nerazzurro, tra fatiche della preparazione estiva e ambientamento all’interno di un gruppo ambizioso, guidato da mister Chivu.

«Ci siamo preparati come si deve» – ha spiegato Bonny – «Le amichevoli mi sono servite per capire come gioca la squadra, in cosa posso essere più utile e cosa i compagni si aspettino da me. Gran parte del gruppo si conosce da anni, ma anche noi nuovi ci stiamo adattando bene. La preparazione è stata dura, ma ora le gambe iniziano a girare».

Quando gli viene chiesto se davvero la preparazione sia stata così intensa, Bonny conferma senza esitazioni:

«Sì, è stata tosta. L’intensità degli allenamenti è la cosa che mi ha colpito di più, ma è necessaria. Capisci che stai mettendo benzina nel serbatoio e che ti servirà dopo. Visti gli obiettivi, una squadra come l’Inter deve essere pronta a giocare tante partite e a non lasciare indietro niente».

Il giovane attaccante, che ha mosso i suoi primi passi in Italia proprio con il Parma, ammette che il passaggio all’Inter ha rappresentato un cambiamento importante:

«È stato un mese di adattamento, scoperta e fatica, ma tutto davvero bello. Sono arrivato in un mondo completamente nuovo, però i compagni mi hanno accolto come fossi un loro fratellino. Tutti insieme fanno respirare un’atmosfera quasi familiare».

Fondamentale in questo percorso di crescita è il rapporto con mister Cristian Chivu, che Bonny ritrova dopo l’esperienza a Parma:

«Il rapporto con lui non è cambiato: è lo stesso mister di Parma, solo a un livello più alto, ma con uguali qualità. È diretto, esigente, onesto. Sono molto contento di averlo incontrato nel momento giusto della mia carriera: gli devo tantissimo, se sono qui è anche merito suo. Ora sono carico e cercherò di prendermi il mio spazio, perché questo è solo l’inizio. Ma un inizio che mi piace».

L’Inter si gode il suo nuovo talento: Bonny è pronto a scrivere la sua storia in nerazzurro.