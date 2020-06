Bonucci: «Era fondamentale vincere e dare una risposta a noi stessi»

Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juve contro il Bologna: le sue parole

Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Bologna grazie alle reti di Ronaldo e Dybala. Le sue parole.

LA GARA – «Era fondamentale vincere, c’è poco da dire. Era fondamentale per dare una risposta a noi stessi. Se siamo quelli di stasera, ci toglieremo grosse soddisfazioni. Una squadra come la nostra deve essere fatta di grandi uomini prima che di grandi giocatori. Questa partita ci ha dato una carica in più, questa è la strada giusta del sacrificio, dell’umiltà e di portare a casa il risultato a qualunque costo».

VOCI – «Penso che fuori si sia parlato troppo. Bisogna rispondere con i fatti come abbiamo fatto stasera. Normale che quando perdi una finale ti interroghi su te stesso, ci siamo parlati come succede da anni, abbiamo avuto un confronto e abbiamo indicato una squadra e quella stasera si è vista».