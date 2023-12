Roma-Bonucci, si tratta sulla formula: le ultime

Leonardo Bonucci e la Roma si stanno avvicinando sempre di più a piccoli passi e nelle ultime ore starebbero riflettendo sulla formula del contratto

L’entourage del giocatore chiede un anno e mezzo, i giallorossi offrono sei mesi più l’opzione per un altro anno al raggiungimento della Champions. Una soluzione che avrebbe trovato l’apertura del giocatore, desideroso di tornare in Italia e soprattutto provare a conquistarsi una maglia per l’Europeo del 2024, tra l’altro in quella Germania che tanto lo ha criticato dal suo approdo all’Union. Insomma, la trattativa prosegue ma le ultime sono ore di riflessione per capire se affondare o meno il colpo Bonucci per poi potersi concentrare su altri eventuali innesti. Lo scrive Tuttosport.