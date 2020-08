Borini Torino: la società granata pensa all’esterno dell’Hellas Verona per rinforzare gli esterni di Marco Giampaolo

Il Torino pensa a Fabio Borini in vista della prossima stagione. L’esterno non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto con l’Hellas Verona e potrebbe svincolarsi tra poche settimane.

Come riportato da Sky Sport, Borini ritroverebbe così Marco Giampaolo, che lo ha allenato durante la breve esperienza al Milan.