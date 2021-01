Borja Mayoral: «Abbiamo lottato e abbiamo vinto, posso giocare sempre»

Borja Mayoral ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-3 della Roma sullo Spezia. Queste le sue parole

Borja Mayoral ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-3 della Roma sullo Spezia. Queste le sue parole.

PARTITA DIFFICILE – «Era una partita molto importante per noi per tutto quello che sta accadendo. Abbiamo lottato e abbiamo vinto, ed è la cosa più importante. Non è un momento semplice ma oggi abbiamo lottato tanto. Abbiamo vinto ed è la cosa più importante per la squadra e per i tifosi».

TITOLARE – «Sono pronto per aiutare la squadra, posso giocare sempre. Oggi ho segnato due gol ma l’altra volta ne ho sbagliati. Questa è la vita di un attaccante. ma questa vittoria è importante per me e per la squadra».