Borrelli: «A casa anche dopo il 1 maggio? Credo proprio di sì»

Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, è intervenuto a ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1. Ecco le sue parole sull’emergenza

Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io’ su Rai Radio 1 per fare il punto sulla situazione sull’emergenza coronavirus. Ecco le sue parole sulla possibile riapertura dopo il primo maggio:

«A casa anche dopo il 1 maggio? Credo proprio di sì. Non credo che questa situazione passerà entro quella data. Dovremo stare in casa per molte settimane».