Borussia Dortmund, a breve l’annuncio dell’ingaggio di Meunier del Psg

Il Borussia Dortmund sarebbe vicino all’acquisto a parametro zero di Thomas Meunier del Psg

Colpo a parametro zero vicino per il Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Kicker infatti, i gialloneri sarebbero a un passo dal chiudere la trattativa per mettere sotto contratto Thomas Meunier; esterno belga in scadenza di contratto col Psg.

L’ala destra, seguito anche da diversi club di Serie A, sarebbe pronto a cominciare la sua nuova avventura in Germania. Il Borussia Dortmud dovrebbe perdere Hakimi, di ritorno al Real Madrid, e lo sostituirà con Meunier. L’annuncio è atteso a breve.