Borussia Dortmund: che cosa caratterizza la squadra di Favre

Il Borussia Dortmund di Favre attacca sfruttando soprattutto le corsie esterne. I gialloneri passano poco dalle fasce

Il Borussia Dortmund di Favre è una squadra estremamente tecnica e propositiva, che cerca di attaccare tramite rapidissime combinazioni di prima tra i propri giocatori. Dà tanta libertà tattica ai propri giocatori, che svariano su tutto il fronte d’attacco per associarsi: a volte capita, per esempio, di vedere il quinto (Guerreiro) che si stringe molto quasi in una posizione da mezzala. Insomma, è il contrario di una squadra rigida.

Il Dortmund si distingue, comunque, per un ampio uso delle corsie esterne, poiché ha giocatori di estro (come Sancho) che amano decentrarsi per dialogare con Hakimi e Guerreiro. Non a caso, è addirittura l’ultima squadra della Bundesliga per attacchi centrali : solo il 21%.