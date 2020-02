Borussia Dortmund: come ha giocato Emre Can all’esordio in Bundesliga

Emre Can ha giocato come mediano a 2 all’esordio in Bundesliga col Borussia Dortmund. Ha fatto coppia con Witsel

In molti ipotizzavano Emre Can come terzo di difesa nel Borussia Dortmund di Favre. In realtà, all’esordio del Bayarena, il tedesco ha giocato come mediano a 2 in coppia con Witsel.

Favre ha utilizzato 3 difensori di ruolo dietro, alzando Brandt (che di solito gioca mediano) nel tridente con Sancho e Haaland. Emre Can ha quindi svolto il ruolo di centrocampista centrale. Nonostante il gol, il Borussia Dortmund ha ottenuto una sconfitta sanguinosa, soprattutto perché Bayern Monaco e Lipsia hanno pareggiato.