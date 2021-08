Borussia Dortmund, due positivi al Covid: non erano vaccinati

Il Borussia Dortmund ha annunciato la positività al Covid di due membri del gruppo squadra, che non era ancora stati vaccinati

Julian Brandt e Thomas Meunier. Sono loro i due giocatori del Borussia Dortmund risultati positivi al Covid in queste ore e che, adesso, dovranno sottostare all’isolamento per due settimane. I due, come reso noto dal club giallonero, non erano ancora stati vaccinati.

Nessuna restrizione invece per il resto del gruppo, visto che un solo altro membro era stato a contatto con i due positivi.