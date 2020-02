Borussia Dortmund: i break di Emre Can bucano il PSG

Emre Can ha dato un contributo fondamentale in Borussia Dortmund-Psg. Non solo per quanto riguarda la fase di non possesso

Oltre al grande lavoro difensivo, in Borussia Dortmund-Psg la coppia Witsel-Emre Can ha anche palleggiato con sicurezza. In particolare, con Gueye non sempre tempestivo nell’accorciare, i break dell’ex Juve hanno consentito ai padroni di casa di superare la pressione avversaria.

Un esempio nella slide sopra. Pressing del Psg a vuoto, con Emre Can che guida la risalita del Bvb. Insomma, non solo un importante ruolo di equilibratore per il tedesco, ma anche grandi qualità nelle progressioni palla al piede.