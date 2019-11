Borussia Dortmund Inter: assenti nella lista dei convocati Asamoah, D’Ambrosio e Gagliardini. Per il centrocampista risentimento muscolare

Antonio Conte non potrà contare su Asamoah, D’Ambrosio e Gagliardini per la difficile trasferta di Dortmund. I tre giocatori non sono stati convocati per la partita contro il Borussia Dortmund di domani sera.

Il centrocampista nerazzurro ha accusato un risentimento muscolare ed ha alzato bandiera bianca. Un grattacapo in più per Antonio Conte.