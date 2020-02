Il Borussia Dortmund di Favre ha disputato una grande partita difensiva. Il tridente del PSG ha faticato molto

In pochi si aspettavano un Borussia Dortmund così solido in fase di non possesso. I gialloneri si sono difesi alla grande anche con un blocco medio-basso, un 541 corto e compatto che ha fatto tanta densità in mezzo.

Al PSG mancava tanto la profondità quanto gli spazi tra le linee. Le punte erano benschermate dal centrocampo tedesco, con un grande lavoro soprattutto di Can e Witsel. Si vede nella slide sopra: Borussia Dortmund molto compatto dietro, mancano le soluzioni di passaggio per il tridente di Tuchel. A volte Neymar veniva incontro per ricevere palla, ma i compagni davanti a sé erano fermi. Insomma, una sterilità offensiva difficile da prevedere.