Borussia Dortmund: Sancho combina con Hakimi e Guerreiro

Jadon Sancho ha fatto la differenza in Borussia Dortmund-Psg. Ha combinato alla grande con Hakimi e Guerreiro

Anche contro il PSG, Sancho è stata una delle massime fonti di imprevedibilità del Borussia Dortmund. Se nel primo tempo il talento inglese ha agito largo a sinistra, nella ripresa si è spostato a destra.

In entrambi i casi, i suoi movimenti tra le linee esaltavano i quinti (Guerreiro e Hakimi), con cui poi combinava alla grande. Un esempio nella slide sopra. Stringe molto la sua posizione per ricevere tra le linee, di conseguenza Hakimi può sovrapporsi a destra. Era poi frequente vedere Sancho defilarsi per fraseggiare sul breve con i compagni.