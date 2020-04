Borussia Dortmund, Sancho: come l’inglese incide nel gioco di Favre

Sancho ha un’incidenza enorme nel gioco del Borussia Dortmund. I gialloneri si adeguano alle sue caratteristiche

Il Borussia Dortmund di Favre è una delle squadre più tecniche d’Europa (anche se a volte un po’ squilibrata). Vuole avvicinare molto i propri giocatori tra di loro, per creare rapide combinazioni palla a terra. Gli interpreti dei gialloneri godono di tanta libertà tattica per trovare la zona di campo migliore in cui associarsi.

Jadon Sancho è il principale gioiello del Borussia Dortmund: l’ala inglese fa la differenza a suon di gol e assist. Un dato significativo: i gialloneri sono per distacco la squadra della Bundesliga con meno duelli aerei vinti. Ciò vuol dire che il BVB rinuncia quasi del tutto al lancio lungo, lo scopo è attaccare e manovrare con dialoghi palla a terra.