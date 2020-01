Borussia Dortmund, ufficiale l’arrivo di Emre Can: il comunicato

Ufficiale il trasferimento di Emre Can al Borussia Dortmund: il club tedesco ha annunciato l’arrivo del centrocampista dalla Juve

Dopo una lunga trattativa, Emre Can passa ufficialmente dalla Juve al Borussia Dortmund. I due club hanno trovato l’accordo per il trasferimento del centrocampista nel penultimo giorno del mercato invernale. Il comunicato del club bianconero.

«Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emre Can per un corrispettivo di € 1 milione pagabile nell’esercizio 2019/2020.

Il contratto prevede, inoltre, l’obbligo per il Borussia Dortmund di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora vengano raggiunti determinati obiettivi sportivi nel corso dell’esercizio 2019/2020. Il corrispettivo della cessione a titolo definitivo è fissato a 25 milioni, pagabili in tre esercizi.»