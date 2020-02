Borussia Dortmund: Witsel e Emre Can fanno soffrire Verratti e Gueye

Witsel e Emre Can hanno disputato una gara di grande intensità in Borussia Dortmund-Psg. Verratti e Gueye hanno sofferto

Verratti e Gueye hanno fatto i mediani nel 3241 del Psg. Hanno però patito molto l’intensità del centrocampo giallonero in qualsiasi zona del campo. Quando il Dortmund si schiacciava dietro, mancavano la soluzioni di passaggio per verticalizzare.

Quando invece, il Borussia Dortmund alzava la pressione, Emre Can e Witsel erano sempre intensi nell’accorciare. Così sono arrivate diverse ripartenze pericolose, a causa di brutti palloni persi in mezzo. Un esempio nella slide sopra in cui, a causa del pressing attorno a sé, Gueye sbaglia le misure del passaggio. Da notare la grande densità del Borussia Dortmund.