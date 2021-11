Bosnia, Dzeko annuncia: «Non ci sarò contro la Finlandia»

Sui propri canali social Edin Dzeko ha annunciato che non ci sarà per l’ultima partita della Bosnia contro la Finlandia

Su Instagram Edin Dzeko ha aggiornato i tifosi della Bosnia e dell’Inter sulle sue condizioni e ha comunicato che non ci sarà contro la Finlandia.

https://www.instagram.com/p/CWNsgM5LDk_/?utm_source=ig_embed

LE PAROLE – «Nonostante il grande desiderio e gli sforzi dell’equipe medica, abbiamo comunque fallito nei nostri sforzi congiunti per essere pronti per la partita contro la Finlandia. So però che i ragazzi faranno del loro meglio per vincere e che lasceranno in campo l’ultimo atomo di forza per un risultato favorevole. Invito i tifosi a supportare i ragazzi insieme, come mai prima d’ora, perché hanno davvero bisogno di supporto e sono sicuro che questo darà loro più forza per il miglior risultato in campo! Buona fortuna ragazzi, andiamo per la vittoria. Possiamo farlo insieme! Ti amo BiH».