Allo Stadion Bilino polje’ di Zenica, il match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria tra Bosnia U21 e Italia U21: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadion “Bilino polje” di Zenica, Bosnia U21 e Italia U21 si affrontano nel match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria.

Sintesi Bosnia U21 Italia U21 0-2

8′ Tiro Colombo – Bella combinazione con Sandro Tonali: mancino da fuori area di Colombo e palla alta.

14′ Occasione Vignato – Conclusione di prima col mancino di Vignato: non ci pensa due volte il bolognese e tira sul primo palo ma non trova la porta da buona posizione.

19′ Gol Okoli – Calcio d’angolo dalla destra di Tonali e grande inserimento di Okoli che schiaccia di testa e batte il portiere avversario.

21′ Occasione Colombo – Tiro-cross di Colombo che cerca Lucca in area che non ci arriva per poco. E il cross per poco non diventa un tiro in porta, con la palla che esce non di molto.

22′ Possesso azzurro – Ben l’82% del possesso palla per l’Italia di Nicolato dopo i primi 22 minuti di gioco.

27′ Gol Vignato – Ancora un corner di Tonali, stavolta dalla sinistra. Cross sul secondo palo e deviazione vincente di Vignato con un destro in spaccata. Quattro assist di Tonali, quinto gol degli azzurri su sviluppo da calcio piazzato.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Bosnia U21 Italia U21 0-2: risultato e tabellino

MARCATORI: 19′ Okoli, 27′ Vignato (I)

BOSNIA (4-2-3-1): Cetkovic; Dedic, Milojevic, Barisic, Nikic; Begic, Savic; Drjlo, Dasic, Kulasin; Masic. C.T.: Starcevic

ITALIA (4-3-3): Turati; Bellanova, Lovato, Okoli, Calafiori; Tonali, Esposito, Ricci; Colombo, Lucca, Vignato. C.T.: Nicolato

ARBITRO: Peter Kjaesgaard (DEN)

NOTE: AMMONITI: