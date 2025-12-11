Bouaddi, il talento che incanta l’Europa: Juventus e big in allerta

Bouaddi, il gioiello del Lille che incanta l’Europa: Juventus e big pronte alla sfida di mercato. Le ultimissime notizie

La crescita di Ayyoub Bouaddi non passa inosservata. Il centrocampista francese classe 2007, esploso con il Lille, è ormai nel mirino dei principali club europei, Juventus compresa. Il giovane ha da poco rinnovato il contratto fino al 2029, una mossa che conferma il suo valore e che consente al club francese di blindarlo, almeno sulla carta, per le prossime stagioni.

Il 2 ottobre 2024 resterà una data simbolo: nel giorno del suo 17° compleanno, Bouaddi ha firmato una prestazione memorabile in Champions League contro il Real Madrid, contribuendo a un successo storico del Lille. Da quel momento il suo percorso è stato inarrestabile. Arrivato nel 2021 dal Creil, si è imposto rapidamente come pedina fondamentale per Bruno Genesio, grazie a maturità tecnica, disciplina tattica e serietà fuori dal campo. Qualità che lo hanno reso quasi intoccabile nell’undici titolare, garantendo equilibrio e solidità in mediana.

Il rinnovo, oltre a rappresentare un gesto di riconoscenza verso il club, è anche una strategia finanziaria: il Lille ha fissato la valutazione del suo gioiello a non meno di 60 milioni di euro. Nonostante il vincolo contrattuale, Bouaddi ha lasciato intendere in un’intervista a L’Equipe che un trasferimento già nell’estate 2026 non è da escludere. Una prospettiva che tiene in allerta le big europee: dalla Juventus al PSG, passando per Manchester United, Real Madrid, Inter, Bayern Monaco e Arsenal. Il futuro del giovane talento, sospeso tra l’affetto per il Lille e il richiamo delle grandi, resta ancora tutto da scrivere.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

