Premier League
Bove Watford, l’ex Roma e Fiorentina pronto a sbarcare in Premier! Ecco quando si unirà agli Hornets
Bove Watford, l’ex Roma e Fiorentina vola in Premier: definita la data del suo arrivo agli Hornets. I dettagli
Il futuro di Edoardo Bove è ormai scritto: il centrocampista della Roma è pronto a iniziare una nuova avventura in Inghilterra. Il Watford ha accelerato nelle ultime ore, definendo gli ultimi dettagli dell’operazione e preparando l’affondo decisivo.
Con l’intesa verbale già raggiunta e le formalità in via di completamento, il trasferimento del classe 2002 è destinato a diventare ufficiale nei prossimi giorni. Una mossa che segna un passaggio importante nella carriera del giovane giallorosso, pronto a misurarsi con una nuova realtà calcistica. La rivelazione di Fabrizio Romano:
ROMANO – Watford ed Edoardo Bove, accordo pronto per essere chiuso: gli ultimi dettagli verranno definiti nel weekend. Il centrocampista italiano si unirà agli Hornets la prossima settimana, dato che c’è già un’intesa verbale. ‘Here we go’ atteso a breve“.
LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo