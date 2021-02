Braga, Horta: «La Roma subisce tanti gol, ci proveremo»

Ricardo Horta ha parlato alla vigilia di Braga-Roma di Europa League

Ricardo Horta, attaccante del Braga, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro la Roma.

DIFESA ROMA – «Sappiamo che sarà difficile, perché la Roma è una grande squadra. Abbiamo però analizzato l’avversario e sappiamo che nella prima fase di costruzione subisce molti gol, perdendo spesso il pallone. Cercheremo di sfruttare questa debolezza».

STANCHEZZA – «In 30 giorni abbiamo disputato 10 partite, ma siamo tutti preparati e concentrati su quello che è il nostro obiettivo. Siamo tutti pronti ad aiutare e i cambiamenti nella squadra non cambiano la nostra qualità, poiché abbiamo un grande spirito che ha ci ha permesso di continuare con qualità, come dimostrato nelle ultime partite. Entreremo in campo con lo spirito che ci caratterizza e sempre con tanta voglia di vincere. Siamo una grande squadra, abbiamo grandi ambizioni e affronteremo al meglio la partita con la Roma».