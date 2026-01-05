Brahim Diaz brilla col Marocco in Coppa d’Africa, e a gennaio può lasciare il Real Madrid! Occasione anche per la Serie A? Ecco chi lo vuole

Il 2026 di Brahim Diaz è iniziato sotto i migliori auspici, almeno con la maglia della nazionale. L’ex fantasista del Milan, attualmente in forza al Real Madrid, si sta consacrando come l’assoluto protagonista della Coppa d’Africa che si sta disputando proprio in Marocco. Mentre alla “Casa Blanca” trova pochissimo spazio sotto la guida tecnica di Xabi Alonso, chiuso da una concorrenza interna stellare, con i “Leoni dell’Atlante” il classe ’99 è diventato un leader tecnico ed emotivo imprescindibile.

I numeri del torneo sono eloquenti: con 4 reti all’attivo, Diaz è l’attuale capocannoniere. L’ultimo sigillo, decisivo per l’1-0 contro la Tanzania, ha garantito il pass per i quarti di finale dove affronterà il Camerun del giovane talento Kofane. Una performance storica che lo rende il primo giocatore marocchino a segnare quattro gol in una singola edizione, rievocando nel cuore dei tifosi le gesta di leggende come Moustapha Hadji. La scelta di rappresentare il Marocco, nonostante il passato nelle giovanili della Spagna e le barriere linguistiche (parla spagnolo con il CT Regragui non conoscendo l’arabo), si è rivelata vincente.

La situazione a Madrid è però diametralmente opposta. Nonostante le indiscrezioni su un possibile rinnovo fino al 2030, il trequartista nativo di Malaga soffre il ruolo di comprimario di lusso. In questa stagione ha collezionato appena 18 presenze e una sola rete, con un minutaggio troppo scarso per un talento nel pieno della maturità. Questa profonda discrepanza tra il rendimento in nazionale e quello nel club spinge verso una riflessione immediata sul futuro.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’addio a gennaio è un’ipotesi concreta. Oltre a diversi club di Premier League, dove ha già militato nel Manchester City, si registra un forte interesse dalla Serie A. La Juventus osserva con grande attenzione l’evolversi della situazione. Nonostante l’ingaggio oneroso, i bianconeri potrebbero tentare l’affondo per regalare imprevedibilità alla trequarti, sfruttando la volontà del giocatore di cambiare aria per tornare a sentirsi protagonista indiscusso ogni domenica.