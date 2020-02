Braida: «Vedrei bene Messi al Milan. Inter e Juve possono prenderlo»

Ariedo Braida, ex ds del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Radio anch’io Sport per parlare di Lionel Messi

Fanta-mercato. Ma ovviamente nel calcio tutto può succedere. Ariedo Braida, ex ds del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di Radio anch’io Sport: «Messi sta troppo bene a Barcellona, ci vive da sempre con la sua famiglia. È molto difficile che vada via, ma nel calcio nulla è impossibile. Sicuramente nelle squadre con i fatturati più importanti, come le inglesi, ma direi anche in Italia. Da milanista lo vedrei bene in rossonero, al Milan serve un giocatore dalla forte personalità. Ma le più attrezzate sono Juventus e Inter».