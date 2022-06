Brandaleone: «Dybala? Credo che i tifosi lo rimpiangeranno»

Le parole di Carlo Brandaleone, giornalista del Giornale di Sicilia, in esclusiva per Juventusnews24: «Dybala è un rimpianto»

Carlo Brandaleone, giornalista del Giornale di Sicilia, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Di seguito un estratto dell’intervista sull’addio di Dybala alla Juve e il suo probabile arrivo all’Inter.

Un grande ex Palermo, Paulo Dybala, è invece vicinissimo all’Inter. Come giudica la scelta dell’argentino?

«Lui ha un rapporto molto forte con Marotta, che l’aveva preso alla Juve, c’è un rapporto di stima. Penso che Marotta sappia come gestirlo al massimo. Ovviamente non saranno tutte rose e fiori, perché va a confrontarsi con una rosa molto competitiva e dovrà conquistarsi il posto».

Crede che il mancato rinnovo possa diventare un rimpianto per la Juventus?

«Tutti i cicli finiscono, l’addio ci poteva anche stare dopo tanti anni. Io credo che i tifosi lo rimpiangeranno, perché il suo talento è straordinario. Poi bisogna vedere anche chi prenderanno al suo posto, quanto renderà Pogba… Spesso il rimpianto viene compensato con l’arrivo di grandi calciatori. Però perdere un giocatore come Dybala credo che dispiacerebbe a qualsiasi tifoseria».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24