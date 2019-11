Brasile-Argentina 0-1, Messi decisivo: panchina per Dybala

In Arabia Saudita va l’amichevole di (extra)lusso tra Brasile e Argentina. Il risultato finale sorride agli uomini di Scaloni che superano i rivali di sempre grazie ad un gol, su respinta da rigore, di Messi

La Selecao di Tite spreca subito un rigore con Gabriel Jesus, al terzo errore negli ultimi quattro tentativi dal dischetto. Poi Messi, in campo dopo la squalifica di 3 mesi rimediata in Copa America, sbaglia dagli 11 metri ma raccoglie la respinta di Alisson e porta in vantaggio l’Albiceleste di Scaloni. Solo panchina per Dybala, mentre Lautaro Martinez ha giocato per quasi tutto il match.