Brasile, è Vinicius il migliore

Nel 4-1 del Brasile sulla Corea del Sud, le pagelle de La Gazzetta dello Sport premiano tutta la squadra praticamente con un 7, a eccezione del 6,5 per Militao, del 6 per Danilo e per i subentrati della ripresa.

Nessun 8 nonostante la prestazione scintillante, il migliore è il madridista Vinicius, valutato con un 7,5 da Luca Bianchin: «Il gol è un esercizio zen: altri avrebbero calciato, lui riflette e fa la cosa giusta. Aggiunge l’assist per Paquetà e una gran palla per Raphinha. E se il giallo più forte fosse lui».