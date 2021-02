Seconda vittoria di fila del campionato brasiliano per il Flamengo, guidato dal solito Gabigol

Il Flamengo è campione del Brasile per la seconda volta consecutiva. Nell’ultima giornata del campionato verdeoro, i rossoneri mantengono le distanze dall’Internacional nonostante la sconfitta per 2-1 contro il San Paolo in virtù del pareggio dei rivali.

Ennesimo titolo per Gabigol, ex attaccante dell’Inter, che da quando è tornato in patria ha fatto incetta di trofei.