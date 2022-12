Brasile, Mondiale finito per Gabriel Jesus e Telles

Dopo gli infortuni contro il Camerun, Gabriel Jesus e Alex Telles dovranno abbondare il ritiro della nazionale brasiliana

Dopo la sconfitta contro il Camerun, arrivano altre brutte notizie per il Brasile. Il CT Tite dovrà infatti rinunciare a due delle sue armi dalla panchina.

Gabriel Jesus e Alex Telles avevano accusato entrambi un problema al ginocchio destro contro il Camerun. Dopo gli esami effettuati oggi, entrambi i calciatori lasceranno il ritiro in Qatar. L’attaccante dell’Arsenal ne avrà per 3-4 settimane, mentre per il terzino si tratta di un infortunio più grave che forse necessiterà di intervento chirurgico.