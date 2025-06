Brasile, caos Neymar. Segna di mano contro il Botafogo, viene espluso e attacca l’arbitro. Poi le scuse – VIDEO

Prosegue in modo disastroso l’avventura di ritorno al Santos di Neymar che nel corso di Santos Botafogo si è reso protagonista di un episodio in negativo che ha scaturito polemiche anche post partita.

L’attaccante ex Barcellona e Paris Saint-Germain ha, infatti, provato a imitare Maradona realizzando con la mano, da pochi passi, un tap-in per la rete che sarebbe valsa l’1-0 nell’11a giornata del campionato brasiliano.

Neymar, già ammonito, ha così ricevuto il secondo giallo, lasciando in dieci uomini la squadra dal 76′ con la formazione ospite che ha poi vinto la partita grazie a un gol di Guimaraes 10 minuti più tardi.

Nel post partita, Neymar ha duramente criticato l’arbitro: «Il secondo giallo ci sta, ma il primo è uno scherzo. Ci sono arbitri pessimi in giro, è solo la mia opinione. Per favore, non punitemi di nuovo», per poi smorzare immediatamente i toni sui social network: «Ho sbagliato, scusatemi. Se non fossi stato espulso, avremmo potuto vincere. Quei tre punti li potete contare su di me».

Per il Santos è la settima sconfitta in undici partite, un ruolino che li vede attualmente 18esimi in classifica e in piena zona retrocessione e le prestazioni di Neymar non aiutano. L’esterno non ha ancora segnato o realizzato assist nelle quattro presenze stagionali, confermando un periodo difficile aggravato da numerosi infortuni negli ultimi anni.