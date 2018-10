Tragedia in Brasile, ammazzato il calciatore Daniel Correa Freitas in maniera brutale: il 24enne di proprietà Sao Paulo è stato torturato e evirato

Una violenza brutale, un omicidio che resterà negli annali del mondo brasiliano ma non solo: parliamo della fine di Daniel Correa Freitas, 24enne di proprietà del Sao Paulo e in prestito da giugno al Sao Bento, compagine della Serie B brasiliana. Come riportato dalla stampa locale, il centrocampista è stato assassinato nel Paranà, più precisamente a Sao Josè dos Pinhais: un delitto da film horror, con il giocatore che è stato torturato e persino evirato.

Rinvenuto nella zona boschiva della località, il corpo di Freitas ha presentato numerose ferite d’arma da taglio, di cui una profonda alla carotide. Ma non solo: prima del colpo letale, il calciatore è stato torturato macabramente e, dopo aver smesso di respirare, anche evirato. Non è da escludere che si tratti di un omicidio passionale, come sottolineano gli investigatori di Paranà, ma per il momento viene battuta ogni pista. Cordoglio nel mondo del calcio verdeoro, con il classe 1994 che ha vestito in passato le maglie di Cruzeiro, Botafogo e Coritiba.

