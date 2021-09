Brasile, paura per Pelé: “O Rei” ricoverato in ospedale

Brasile in ansia per Pelé. L’ex fuoriclasse del calcio verdeoro è stato infatti ricoverato in ospedale: le ultime

Come riferito da O Globo, il Brasile è in grande ansia per Pelé. L’ex attaccante verdeoro, protagonista dei successi dei primi tre mondiali conquistati dai carioca, è stato infatti ricoverato all’ospedale “Albert Einstein” di San Paolo.

Non si conoscono ancora i motivi di questa decisione, dopo che l’ex fuoriclasse si era recato in ospedale martedì scorso per effettuare normali visite di routine rimandate a causa della pandemia.