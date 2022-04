Brasile, Tite: «Guardiola mio successore? Spero di no...»

Il c.t. del Brasile Tite ha parlato delle voci che vorrebbero Guardiola in pole per prendere il suo posto sulla panchina della Selecao

Tite, commissario tecnico del Brasile, in una intervista a Marca ha parlato delle voci che vorrebbero Guardiola sulla panchina della Selecao al suo addio.

GUARDIOLA – «C’è ancora molto tempo. Ci sono grandi tecnici in Brasile, ma onestamente ho troppe cose importanti a cui pensare in questo momento. Non ho alcun diritto di decidere il mio successore, ma spero sia brasiliano e non Guardiola come sento dire. Anche se rispetto tutti».

ADDIO BRASILE – «Ho deciso da tempo, è una scelta presa con maturità e con il senso di responsabilità per il ruolo che ricopro. Non ho intenzione di spendere energie pensando se continuerò o meno, devo vincere la Coppa del Mondo! Bisogna prendere ossigeno, i cambiamenti fanno bene. Mi riposerò un po’: è bello essere così “esposti” ma anche la mia famiglia lo è. Non so cosa farò, ora penso a lavorare con la Nazionale, che è ciò che mi farà sentire realizzato come professionista e come persona».