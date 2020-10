Brasile, tripletta di Neymar al Perù: superato Ronaldo, ora il record di Pelé

Grazie alla tripletta realizzata nella vittoria per 4-2 in casa del Perù, Neymar è diventato il secondo miglior marcatore di sempre nella storia del Brasile.

L’attaccante del PSG ha raggiunto la quota di 64 reti con la Seleçao, superando al secondo posto Ronaldo (62).

L’unico giocatore ad avere realizzato più gol con la maglia verdeoro è Pelé con 77 reti.

🥇 @Pele (77)

🥈 @neymarjr (64)

🥉 @Ronaldo (62)

🇧🇷 Neymar's hat-trick sends him 2nd on Brazil's all-time top scorers. The 28-year-old celebrates by doing a number 9 with his hands & imitating Ronaldo's trademark finger-wagging celebration in a fitting tribute to Fenômeno ™️ pic.twitter.com/D9DDgiTnAB

