Brescia, primo colpo messo a segno per le Rondinelle che avranno in rosa anche il giovane finlandese Skrabb, arriverà domani o lunedì

Il primo colpo in casa Brescia è quello di Simon Skrabb, finlandese classe 1995. Il giocatore arriva dalla Norvegia e precisamente dal Norrkoping.

Come evidenzia Gianluca Di Marzio, è tutto fatto per l’approdo del calciatore in Italia. Tuttavia il suo arrivo, inizialmente previsto per oggi, è leggermente slittato. Appuntamento nella giornata di domani o lunedì. Al club svedese andranno 2,8 milioni di euro più bonus.