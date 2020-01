Brescia, Corini: «Balotelli? Il giallo era eccessivo, in Serie A si paga tutto»

Brescia, Eugenio Corini parla dopo il pareggio ottenuto contro il Cagliari: ecco le parole del tecnico dopo la gara

Eugenio Corini parla ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Cagliari. Ecco le parole del tecnico del Brescia.

BALOTELLI – «Probabilmente il giallo era eccessivo, lui va verso la palla e non riteneva giusto il cartellino giallo. Dispiace perchè era entrato con l’intenzione di farci vincere la partita. Panchina? La valutazione è stata fatta sulla base della partita precedente e dell’assenza in settimana per influenza».

TORREGROSSA – «Giocatore molto importante, è rimasto fuori per 3 mesi per infortunio. Sta compensando una ricerca della condizione, è molto pericoloso in molte situazioni».

SQUADRA – «Bisogna sempre pensare a come siamo arrivati allo scivolone con la Sampdoria. Fino al 3-1 eravamo in gara, in Serie A paghi sempre tutto. Qualcosa dobbiamo pagare, ma lo spirito messo in campo oggi è frutto di esperienza. La squadra comunque è stata brava».

MERCATO – «La volontà di ogni allenatore è avere giocatori bravi, adatti per il campionato. Il mercato non è il mio mestiere. Skrabbe e Bjarnason sono due ottimi giocatori che possono fare bene. Ringrazio Dessena perchè non doveva essere nemmeno disponibile per la gara».