Brescia, Diego Lopez: «Per la salvezza serve un’altra rabbia»

Le dichiarazioni di Diego Lopez dopo la sconfitta del Brescia contro il Sassuolo, in un Mapei Stadium a porte chiuse

Diego Lopez ha commentato ai microfoni di Sky Sport l’amaro KO del suo Brescia in casa del Sassuolo. Ecco le considerazioni del tecnico delle Rondinelle.

SCONFITTA – «Fino al gol è stato un ottimo primo tempo, anche dopo abbiamo fatto una buona pressione. Nella ripresa non siamo entrati come nel primo, in Serie A queste cose le paghi».

SALVEZZA – «Dipende da noi e dagli altri per la classifica. Vediamo se vogliamo essere quelli del primo tempo o nel secondo. Ci è capitata la stessa cosa vista al Napoli. Dobbiamo deciderlo noi stessi. Appena prendi gol devi avere un’altra rabbia, altrimenti diventa difficile».