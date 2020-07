Brescia, Diego Lopez: «Torino di qualità, bisogna stare attenti»

Diego Lopez ha analizzato la sfida di Serie A contro il Torino: le dichiarazioni dell’allenatore del Brescia

Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha commentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Torino.

TORINO – «Sappiamo che il Torino è una squadra con molta qualità, bisogna stare attenti. All’andata loro erano in difficoltà, ma hanno fatto un’ottima partita. Non bisogna fidarsi e avere la mentalità giusta, solo così si può far bene. La vittoria con l’Hellas Verona è stata fondamentale per continuare a lavorare. Sappiamo che ancora non abbiamo fatto niente».

TATTICA – «Noi dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse l’ultima. Dobbiamo affrontare le gare sapendo che giocheremo ogni tre giorni. Abbiamo speso tanto, ma abbiamo giocatori che possono fare la partita e lo stanno dimostrando. Mi sono piaciuti i cambi, dobbiamo puntare a questo: chi entra deve cercare di fare la differenza. Crampi? Ho visto tutti nella stessa situazione, non solo il Brescia. Abbiamo corso molto e bene».

SALVEZZA – «Non sto pensando a una tabella. Bisogna guardare ogni singola partita, credo sia la cosa giusta. Non dobbiamo sprecare energie guardando altri match. I ragazzi stanno cercando di dare il massimo».

SPALEK – «Penso che si possa esprimere al meglio sulla sinistra. Ha corsa, lo ha dimostrato. Credo che in quel ruolo possa dare molto di più. Sulla sinistra? A me piace Bjarnason, quel ruolo lo ha fatto anche a Pescara. Anche Zmrhal può giocare su quella fascia”.