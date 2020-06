Brescia, Donnarumma su Balotelli: «Fa ancora parte del gruppo»

Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia, è intervenuto al termine dell’allenamento di ieri per analizzare la situazione

Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia, è intervenuto al termine dell’allenamento di ieri per analizzare la situazione. Ecco le sue parole:

«Il gruppo c’è sempre stato, Mario ha fatto parte del gruppo, anzi ne fa ancora parte. Abbiamo avuto delle difficoltà, cercheremo di recuperarlo in queste partite».

STAGIONE – «Sono stato me stesso eccome, sono partito fortissimo in una categoria in cui non avevo mai giocato. Ho cercato di dare il massimo».

GENOA – «Abbiamo giocato contro una squadra forte e potevamo uscire con tre punti, ma abbiamo ottenuto la consapevolezza dei nostri mezzi. Col Genoa sarà una partita difficile, ma abbiamo voglia di ottenere il bottino pieno».